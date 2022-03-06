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США одобрили поставки истребителей НАТО в Украину

Такое решение США приняли на следующий день после того, как Зеленский обратился к членам Конгресса с соответствующим призывом.
США одобрили поставки истребителей НАТО в Украину

США дали "зеленый свет" странам НАТО в случае, если они решат предоставить истребители Украине. Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что решение было принято на следующий день после того, как президент Зеленский обратился к членам Конгресса с призывом предоставить истребители во время субботнего звонка в Zoom.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс оказывает поддержку Украине, однако не собирается воевать с Россией.  
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