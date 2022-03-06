Российские власти готовятся к обстрелу своих городов - СНБО

В ЦПИ при СНБО подчеркнули, что подобные сценарии Россия использовала в Афганистане, Чечне и Абхазии.

В условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российские власти готовятся к реализации предполагаемого нового сценария. Об этом сообщает ЦПИ при СНБО Украины.

Отмечается, что речь идет об обстрелах жилых кварталов российских городов вблизи украинской границы для того чтобы в дальнейшем обвинить в этом украинских военных.

"Это, по плану кремлевской верхушки, будет использовано как основание для объявления в России всеобщей мобилизации. С учетом действий российской армии в Украине провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки", - сказано в сообщении.

Напомним, над Волновахой сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-25. Самолет бомбил дома гражданского населения и гражданскую инфраструктуру. Пилот катапультировался, его ищут.