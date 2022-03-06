DW: Польша отказалась посылать Украине истребители

Правительство Польши отказывается посылать Украине истребители и не даст разрешения на использование своих аэродромов.

Польша не посылает истребителей в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов. Об этом сообщает DW в Twitter со ссылкой на правительство в Варшаве.

При этом госсекретарь США Блинк сообщил, что США и Польша обсуждают этот вопрос

Ранее Блинкен сообщил, что США дали "зеленый свет" странам НАТО в случае, если они решат предоставить истребители Украине.