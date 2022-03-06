DW: Польша отказалась посылать Украине истребители
Правительство Польши отказывается посылать Украине истребители и не даст разрешения на использование своих аэродромов.
Польша не посылает истребителей в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов. Об этом сообщает DW в Twitter со ссылкой на правительство в Варшаве.
При этом госсекретарь США Блинк сообщил, что США и Польша обсуждают этот вопрос
Ранее Блинкен сообщил, что США дали "зеленый свет" странам НАТО в случае, если они решат предоставить истребители Украине.
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