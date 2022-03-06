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Шойгу могут обвинить в попытке госпереворота - СМИ

В США предполагают, что в РФ главу Минобороны Сергея Шойгу объявят государственным изменником и будут судить.
Шойгу могут обвинить в попытке госпереворота - СМИ

 

Президент страны-агрессора Владимир Путин опасается, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу может на следующей неделе "совершить в РФ государственный переворот", со ссылкой на неназванных официальных лиц США пишет в Twitter журналист Джеймс Пасилио (James Pacileo).

"Официальные лица США предполагают, что Путин опасается, что Сергей Шойгу попытается совершить государственный переворот на следующей неделе. Растущее дистанцирование между людьми и разговоры за закрытыми дверями предполагают, что замена разрабатывается. Считается вероятным, что Шойгу будут судить за коррупцию и государственную измену", - написал журналист.

Напомним, что последнее время Путин принимает всех российских чиновников на расстоянии пяти метров. EPA

 

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