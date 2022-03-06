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Британия работает над новой военной помощью для Украины

Борис Джонсон и Владимир Зеленский осудили военные преступления РФ и обсудили дальнейшее усиление санкций против России.
Британия работает над новой военной помощью для Украины

 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что будет работать с международными союзниками для дальнейшего обеспечения Украины оборонным вооружением, говорится в заявлении британского правительства по итогам телефонного разговора Джонсона с украинским президентом.

"Лидеры обсудили неотложные потребности вооруженных сил Украины и премьер-министр обязался работать с партнерами для дальнейшего обеспечения оборонным оборудованием", - говорится в заявлении.

Президент Зеленский в своем Twitter рассказал, что оба лидера осудили ядерный терроризм и военные преступления РФ, обсудили дальнейшее усиление санкций против России и согласовали следующие общие шаги.

Напомним, что в Великобритании власти планируют размещать беженцев из Украины в конфискованных особняках российских олигархов.

 
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