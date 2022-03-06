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Макрон поговорил с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с Путиным позвонил главе украинского государства.
Макрон поговорил с Зеленским

Глава французского государства Эммануэль Макрон после разговора с главой страны-агрессора Владимиром Путиным провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Макрон в Twitter.

По его словам, стороны ведут работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов Украины.

В дополнение к приоритетным требованиям, предъявляемым к России, также обсуждался вопрос прекращение огня и защита мирных жителей, добавил Макрон.

Напомним, ранее Путин заявил Макрону, что информация о ракетных обстрелах Киева - это ложь.  
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