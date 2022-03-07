НАТО не закроет небо над Украиной - ФРГ

Альянс не может рисковать, чтобы "путинская война в Украине перекинулась на другие страны".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что НАТО не закроет небо над Украиной, потому что это будет означать вступление в военный конфликт с Россией. Об этом в вовскресенье, 6 марта, политик заявила в эфире немецкого телеканала ARD, цитирует Укринформ.

"Это означает, что самолеты НАТО будут обстреливать российские самолеты, это будет означать прямое участие НАТО в конфликте. У нас есть ответственность за защиту собственного населения", - отметила Бербок.

Она отметила, что блок несет ответственность за жизнь миллионов европейцев и не может рисковать, чтобы путинская война в Украине перекинулась на другие страны и превратилась в третью мировую.

При этом министр подчеркнула, что упреки Президента Украины Владимира Зеленского "бьют прямо в сердце".

Глава МИД ФРГ сказала, что события последних дней показали - для Путина не существует "красных линий", поэтому НАТО должно усилить свои восточные границы, чтобы быть в состоянии защитить союзников. Она добавила, что Германия поддерживает передачу Польшей Украине самолетов советского образца.

Германия в свою очередь будет смотреть, что еще сможет предоставить Киеву из своих запасов. В то же время глава МИД ФРГ отметила, что "не обо всех договоренностях нужно говорить в публичном пространстве".

Напомним, в Генштабе сообщили, что основные усилия армии РФ сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Ранее Блинкен сообщил, что США дали "зеленый свет" странам НАТО в случае, если они решат предоставить истребители Украине.

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