К 2033 году военный бюджет страны может достичь 2% ВВП, что эквивалентно увеличению ежегодных расходов на оборону примерно на 18 млрд датских крон.

Дания значительно увеличит свой оборонный бюджет и будет избавляться от зависисмости от российского газа на фоне вторжения России в Украину. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, цитирует Reuters.

"Бессмысленная и жестокая атака Путина на Украину возвестила новую эру в Европе, новую реальность", - сказала Фредериксен.

По ее словам, основные парламентские партии согласились с тем, что Дания должна отказаться от российского газа как можно скорее. При этом она отметила, что сроки пока не оговаривались.

Также Дания будет постепенно увеличивать расходы на оборону, чтобы достичь 2% ВВП к 2033 году, что эквивалентно росту ежегодных расходов на оборону примерно на 18 миллиардов датских крон (2,65 миллиарда долларов) в соответствии с соглашением между основными партиями парламента страны.

Фредериксен сказал, что основные парламентские партии договорились о том, что Дания должна стать независимой от российского газа "как можно скорее".

Как сообщалось, более 70% американцев - и республиканцы, и демократы - поддерживают остановку закупок российской нефти и газа, а также закрытие неба над Украиной.