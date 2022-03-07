Какие новые санкции против РФ за последние сутки - Минцифра

В Украине идет 12 день войны, за что Россию мир делает все более изгнанной страной.

За последние сутки, 6 и 7 марта, к перечню санкций против РФ добавились еще. Мировые компании отказываются сотрудничать со страной-агрессором, тем самым мстят за страдания и кровопролитие в Украине.

Мировое цивилизованное общество с Украиной. Это доказывают увеличенный список санкций против России с каждым днем. Какие новые запреты выдвинули компании рассказали в Фейсбуке Минцифра.

Netflix приостановил работу в РФ.

Тик-ток приостановил работу из-за закона про "фейки".

Visa та Mastercard уходят из России и запрещают транзакции.

Spotify приостановил продажу подписки Premium.

Самый крупный производитель видеокарт Nvidia остановил продажу своей продукции России.

Danone приостановил инвестиционные проекты.

American Express приостановил операции в РФ и Беларуси.

Компания PVH прекратила свою работу (Warner's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger)

Разработчик Qt Group, на базе продуктов которого российские компании создают интерфейсы и программы, заблокировал загрузку своих продуктов с российских IP-адресов.

Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways приостановили все рейсы в Россию.

Ранее мы писали, что Зеленский требует от Западных стран. Президент вновь попросил о закрытом небе или боевых самолетах, чтобы справиться с агрессией Кремля. Также Владимир Зеленский затронул тему будущих санкций.