Почта
 

Какие новые санкции против РФ за последние сутки - Минцифра

В Украине идет 12 день войны, за что Россию мир делает все более изгнанной страной.
Какие новые санкции против РФ за последние сутки - Минцифра
Netflix ушел с российского рынка. / netflix.com

За последние сутки, 6 и 7 марта, к перечню санкций против РФ добавились еще. Мировые компании отказываются сотрудничать со страной-агрессором, тем самым мстят за страдания и кровопролитие в Украине.

Мировое цивилизованное общество с Украиной. Это доказывают увеличенный список санкций против России с каждым днем. Какие новые запреты выдвинули компании рассказали в Фейсбуке Минцифра.

  • Netflix приостановил работу в РФ.
  • Тик-ток приостановил работу из-за закона про "фейки".
  • Visa та Mastercard уходят из России и запрещают транзакции.
  • Spotify приостановил продажу подписки Premium.
  • Самый крупный производитель видеокарт Nvidia остановил продажу своей продукции России.
  • Danone приостановил инвестиционные проекты.
  • American Express приостановил операции в РФ и Беларуси.
  • Компания PVH прекратила свою работу (Warner's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger)
  • Разработчик Qt Group, на базе продуктов которого российские компании создают интерфейсы и программы, заблокировал загрузку своих продуктов с российских IP-адресов.
  • Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways приостановили все рейсы в Россию. 

Ранее мы писали, что Зеленский требует от Западных стран. Президент вновь попросил о закрытом небе или боевых самолетах, чтобы справиться с агрессией Кремля. Также Владимир Зеленский затронул тему будущих санкций.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK