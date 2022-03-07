Какие новые санкции против РФ за последние сутки - Минцифра
В Украине идет 12 день войны, за что Россию мир делает все более изгнанной страной.
За последние сутки, 6 и 7 марта, к перечню санкций против РФ добавились еще. Мировые компании отказываются сотрудничать со страной-агрессором, тем самым мстят за страдания и кровопролитие в Украине.
Мировое цивилизованное общество с Украиной. Это доказывают увеличенный список санкций против России с каждым днем. Какие новые запреты выдвинули компании рассказали в Фейсбуке Минцифра.
- Netflix приостановил работу в РФ.
- Тик-ток приостановил работу из-за закона про "фейки".
- Visa та Mastercard уходят из России и запрещают транзакции.
- Spotify приостановил продажу подписки Premium.
- Самый крупный производитель видеокарт Nvidia остановил продажу своей продукции России.
- Danone приостановил инвестиционные проекты.
- American Express приостановил операции в РФ и Беларуси.
- Компания PVH прекратила свою работу (Warner's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger)
- Разработчик Qt Group, на базе продуктов которого российские компании создают интерфейсы и программы, заблокировал загрузку своих продуктов с российских IP-адресов.
- Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways приостановили все рейсы в Россию.
Ранее мы писали, что Зеленский требует от Западных стран. Президент вновь попросил о закрытом небе или боевых самолетах, чтобы справиться с агрессией Кремля. Также Владимир Зеленский затронул тему будущих санкций.
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