Япония заявила, что Курилы – ее суверенная территория

Токио пересмотрит свою политику по вопросу Курильских островов

Южная часть Курильских островов является исконной территорией Японии, на нее распространяется японский суверенитет. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в японском парламенте 7 марта, пишет японское издание Yomiuri.

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"Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, на которую распространяется суверенитет Японии", - заявил глава японского правительства.

Отмечается, что Курильские острова, которые с 1945 года контролирует Москва, в Японии всегда считали своей неотъемлемой частью, однако рассчитывали, что урегулировать их статус удастся путем международных переговоров.

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Кисидо заявил, что теперь Япония скорректирует свою политику в отношении спорных территорий. Такое решение принято после российского вторжения в Украину.

Напомним, РФ резко расширила список "недружественных государств". Своими "недругами" РФ официально считает почти все развитые страны.

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