Конгресс давит на Байдена из-за истребителей для Украины - Reuters

Конгрессмены давят на президента США чтобы он содействовал передаче Украине истребителей.

Члены Конгресса США оказывают давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы тот способствовал немедленной передаче истребителей в Украину из стран НАТО и Восточной Европы, пишет Reuters.

В частности, сенатор Боб Менендес, глава Комитета иностранных дел, написал госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину, призывая Вашингтон обязаться заменить любые подаренные Киеву самолеты модернизированными западными самолетами, в том числе с помощью льготного финансирования и займов.

Многие страны в Восточной Европе используют военные самолеты российского производства. Передача таких самолетов Украине позволит украинским пилотам сразу приступить к выполнению задач, поскольку им не понадобится дополнительное обучение.

"Я поддержу усилия в Сенате по внедрению мер по компенсации нашим союзникам, которые предоставят свои самолеты для обороны Украины", – сказал Менендес в обращении.

Среди других законодателей с подобными запросами были демократы Тим Райан и Марси Каптур.

Напомним, в Генштабе сообщили, что основные усилия армии РФ сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Ранее Блинкен сообщил, что США дали "зеленый свет" странам НАТО в случае, если они решат предоставить истребители Украине.