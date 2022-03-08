Совет ВБ одобрил выделение Украине $723 млн

Быстрая выплата Киеву поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу, отметили в банке.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка в понедельник, 7 марта, утвердил дополнительный пакет бюджетной поддержки для Украины на сумму 723 млн долларов. Об этом говорится в пресс-релизе ВБ.

"Пакет, одобренный Советом, состоит из дополнительного кредита на 350 млн долларов и гарантий на сумму 139 млн долларов, а также мобилизации безвозмездного финансирования в размере 134 млн долларов и параллельного финансирования в размере 100 млн долларов, в результате чего общая мобилизованная поддержка составляет 723 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что быстрая выплата Киеву поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу, включая заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

Как сообщалось, Международный валютный фонд и Всемирный банк разрабатывают пакет финансовой поддержки Украины в размере 3 млрд долларов.