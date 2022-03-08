Япония ввела новые санкции против РФ и Беларуси

В "черный" список вошли, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Правительство Японии ввело персональные санкции в отношении еще 20 россиян, которые причастны к организации военного вторжения России в Украину. Соответсвующие списки во вторник, 8 марта, обнародовала пресс-служба МИД страны.

Так, в "черный" список вошли, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кроме того, под рестрикции попали российские олигархи, включая братьев Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова. Также санкции введены в отношении двух организаций - Агентства интернет-исследований и ЧВК Вагнер.

Также Япония вводит запрет на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования.

Помимо РФ, под санкции попали 12 физических лиц и 10 компаний и организаций из Беларуси. В перечне японского МИД, среди прочих, указаны сыновья Александра Лукашенко Виктор и Дмитрий, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и глава МВД Иван Кубраков.

Кроме того, Токио ввел запрет на экспорт для Министерства обороны Беларуси.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в Сейме назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями.