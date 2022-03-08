Госдеп уличил Лаврова во лжи о войне в Украине

Министр иностранных дел РФ заявил, что "цель специальной военной операции России - остановить любую войну".

Госдепартамент США назвал наглой ложью слова главы МИД России Сергея Лаврова о войне в Украине. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.

Он прокомментировал твит российского посольства, в котором, ссылаясь на слова Лаврова, говорилось о том, что "цель специальной военной операции России - остановить любую войну, которая может проходить на территории Украины, или которая может начаться оттуда".

Представитель Госдепа США заявил, что эти слова просто наглая ложь. Он также подчеркнул, что "спецоперация" России только разжигает войну в Украине, а Украина не хочет войны.

Ранее Лавров обвинил Украину в провоцировании конфликта РФ и НАТО.