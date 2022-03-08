Военная помощь Украине поступает из 15 стран - Пентагон

В Минобороны США в очередной раз заявили, что Вашингтон не будет посылать войска в Украину.

Военную помощь Украине предоставляют 15 стран, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет Интерфакс.

Он подтвердил, что США продолжают отправку военных грузов в Украину, добавив, что "это касается не только нас, но и 14 других стран".

Кирби сказал, что министр обороны США Ллойд Остин "в минувшие выходные приказал направить из США дополнительно примерно 500 военнослужащих США в места дислокации в Европе для усиления сил США, которые уже находятся на восточном фланге НАТО".

По его словам, этот персонал "будет размещен таким образом, чтобы реагировать на нынешнюю обстановку вокруг Украины и укрепить потенциал сдерживания и обороны альянса НАТО".

"Эти меры носят временный характер и будут постоянно корректироваться в соответствии с требованиями, которые будут диктовать условия", - отметил чиновник.

"Как ранее говорил президент Байден, мы не вводим, и не будем вводить войска в Украину", - добавил Кирби.

Напомним, что с начала войны с Россией ряд стран начали предоставлять Украине вооружения. В ЕС впервые в истории решили профинансировать закупку вооружений стране не из блока. В том числе Украина получит боевые самолеты.