G7 обсудит угрозы продовольственной безопасности из-за войны в Украине
Власти Германии инициируют виртуальную встречу стран Большой семерки, на которой планируется обсудить влияние российского вторжения в Украину на продовольственную безопасность. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает Reuters.
Ожидается, что министры сельского хозяйства стран G7 встретятся в пятницу, 11 марта.
"Поставки пищевых продуктов в Германию и Европейский союз в безопасности, но следует ожидать роста дефицита в некоторых странах за пределами ЕС - особенно там, где уже сегодня царит нехватка продуктов из-за таких проблем, как засуха", - заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оездемир.
Он добавил, что также не следует исключать повышение цен на сельскохозяйственную продукцию в промышленно развитых странах.
Напомним, 24 февраля, в день начала вторжения РФ в Украину лидеры стран G7 согласовали "сокрушительный" пакет санкций.