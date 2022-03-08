Си Цзиньпин пообещал гуманитарную помощь Украине

Ситуацию в Украине обсудили лидеры Франции, Германии и Китая. Лидер КНР "сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны".

Китай намерен предоставить Украине гуманитарную помощь. Вопрос войны России против Украины лидер КНР Си Цзиньпин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Sueddeutsche Zeitung во вторник, 8 марта.

Общение состоялось в формате видеоконференции.

"Нынешняя ситуация в Украине вызывает беспокойство. Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны", - цитирует Си Цзиньпина The Guardian.

Отмечается, что Китай также пообещал направить гуманитарную помощь Украине.

"Мы должны призвать к максимальному сдерживанию, чтобы предотвратить широкомасштабный гуманитарный кризис", - сказал Си Цзиньпин.

Макрон и Шольц высказались за мирное урегулирование ситуации путем переговоров.

Помимо Украины лидеры трех стран обсудили иранскую ядерную сделку и сотрудничество Китая с ЕС.

Отметим, с начала войны и по сегодняшний день пограничники оформили 2450 автотранспорта с гуманитарными грузами.