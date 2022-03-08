Си Цзиньпин пообещал гуманитарную помощь Украине
Китай намерен предоставить Украине гуманитарную помощь. Вопрос войны России против Украины лидер КНР Си Цзиньпин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Sueddeutsche Zeitung во вторник, 8 марта.
Общение состоялось в формате видеоконференции.
"Нынешняя ситуация в Украине вызывает беспокойство. Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны", - цитирует Си Цзиньпина The Guardian.
Отмечается, что Китай также пообещал направить гуманитарную помощь Украине.
"Мы должны призвать к максимальному сдерживанию, чтобы предотвратить широкомасштабный гуманитарный кризис", - сказал Си Цзиньпин.
Макрон и Шольц высказались за мирное урегулирование ситуации путем переговоров.
Помимо Украины лидеры трех стран обсудили иранскую ядерную сделку и сотрудничество Китая с ЕС.
Отметим, с начала войны и по сегодняшний день пограничники оформили 2450 автотранспорта с гуманитарными грузами.