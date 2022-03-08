Мир может сделать больше для помощи Украине - Кулеба

Россия и Владимир Путин должны быть тотально изолированы от мира, подчеркнул министр и призвал расширять бойкоты и запреты.

Глава МИД Украине Дмитрий Кулеба заявил, что мир может сделать больше для помощи Украине. Об этом он сказал в интервью Washington Post во вторник, 8 марта.

Министр подчеркнул, что Россия и Путин должны быть тотально изолированы от мира - в частности, российских послов и представителей следует выбросить из международных организаций. Бойкоты и запреты культурных и спортивных мероприятий должны расширяться.

Он добавил, что Украина действительно видит и чувствует солидарность мира, и благодарна за нее.

"Мы видим, что мир восхищается нашим народом, нашей армией, нашим Президентом и это наполняет нас гордостью. Но чтобы остановить Путина, нужны решительные и немедленные шаги. Нам нужны боевые самолеты. Нам нужна эффективная противовоздушная и противоракетная оборона. Нам нужна защита нашего неба, чтобы остановить убийство гражданских людей российскими самолетами и ракетами", - подчеркнул Кулеба.

При этом на санкционном фронте Украина требует отключения российского Сбербанка от системы SWIFT, чтобы страны прекратили покупать российскую нефть, которая сейчас запятнана украинской кровью. Кроме того, мы требуем запретить российским кораблям заходить в мировые порты, требуем заморозить твердую валюту российских финансовых институций в США, Швейцарии, Японии, Великобритании и ЕС.

"Слова "Никогда снова" должны стать стимулом к ​​мобилизации и призывом к действиям, а не торжественным, но пустым обещанием", - резюмировал министр.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович пояснил, почему россияне быстро согласились на переговоры. Вторжение пошло не по прописанному в РФ сценарию, а реакция западных стран оказалась намного жестче, чем ожидалось. В этой ситуации РФ пришлось делать вид, что они готовы к переговорам для завершения войны.