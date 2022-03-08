Байден во вторник объявит запрет на импорт энергоносителей из РФ - СМИ

США сделают этот шаг самостоятельно, без своих европейских союзников, среди которых возникли разногласия по этому вопросу.

Ожидается, что президент США Джо Байден во вторник объявит о запрете импорта российской нефти, природного газа и угля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с этим решением.

США сделают этот шаг самостоятельно, без своих европейских союзников, среди которых возникли разногласия по этому вопросу. Телеканал отмечает, что страны ЕС гораздо более зависимы от российских энергоносителей, чем США.

Ожидается, что Байден объявит свое решение в 17:45 по киевскому времени. В Белом доме анонсировали выступление президента США с речью о новых мерах по сдерживанию российской агрессии против Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в понедельник, 7 марта, призвал мировых лидеров отказаться от российской нефти и нефтепродуктов, чтобы не спонсировать терроризм.