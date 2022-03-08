Генпрокурор Германии начал расследование военных преступлений РФ в Украине

Расследование коснется сообщений о кассетных бомбах, ударах по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, газопроводу, свалке ядерных отходов и ТЭЦ, а также списков "целей" российских и чеченских подразделений.

Генпрокурор Германии Питер Франк начал расследование военных преступлений российских войск в Украине. Об этом сообщает Der Spiegel во вторник, 8 марта.

Расследование немецкой прокуратуры коснется сообщений о кассетных бомбах, ударах по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, газопроводу, свалке ядерных отходов и ТЭЦ, а также отчетов о списках "целей" российских и чеченских подразделений, направленных Россией в Украину, - в списках содержатся имена высокопоставленных украинских политиков, которых планируют убить.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что он является мишенью номер один этих подразделений.

Согласно Международному уголовному кодексу, федеральный прокурор может преследовать военные преступления и преступления против человечности во всем мире.

Напомним, что в Ирпене, Буче и Ворзеле оккупанты морят людей голодом. Российские оккупанты не дают украинским властям организовать гуманитарные коридоры, а местных жителей морят голодом и холодом в подвалах.