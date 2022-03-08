Цены на бензин в США достигли исторического максимума

Предыдущий рекорд был в июле 2008 года, когда средняя цена на бензин в США достигла отметки в 4,11 доллара за галлон.

Средняя стоимость одного галлона бензина В США составляет 4,17 доллара, что является историческим рекордом, сообщает Reuters со ссылкой Американскую автомобильную ассоциацию. В некоторых регионах США цена превысила 5 долларов за галлон.

Предыдущий рекорд был в июле 2008 года, когда средняя цена на бензин в США достигла отметки в 4,11 доллара за галлон.

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Бензин в США дорожает на фоне новостей о скором запрете импорта в страну энергоносителей из России. Напомним, что президент США Джо Байден уже во вторник объявит о запрете импорта российской нефти, природного газа и угля. США сделают этот шаг самостоятельно, без своих европейских союзников, среди которых возникли разногласия по этому вопросу. Ожидается, что Байден объявит свое решение в 17:45 по киевскому времени. В Белом доме анонсировали выступление президента США с речью о новых мерах по сдерживанию российской агрессии против Украины.