Британия запретит импорт российской нефти - СМИ

Запрет вступит в силу через несколько месяцев, чтобы мировой рынок успел приспособиться, а люди в панике не стали скупать бензин.

Британия вслед за Соединенными Штатами готовится запретить импорт российской нефти, сообщает издание Politico 8 марта со ссылкой на три источника. Заявление об этом должно появиться сегодня.

Запрет на импорт российской нефти связан с вторжением Москвы в Украину.

Издание также отмечает, что такие же действия со стороны ЕС маловероятны из-за опасений быстрой инфляции и ответных действий России.

Собеседники издания заявили, что запрет вступит в силу через несколько месяцев, чтобы мировой рынок успел приспособиться, а люди в панике не стали скупать бензин

В официальном сообщении о запрете импорта российской нефти власти Британии скажут своим гражданам, что запасаться топливом не нужно, поскольку российская нефть является минимальной частью британского энергетического баланса, пишет Politico.

В то же время, запрета на российский газ не будет, но чиновники подтвердили, что этот вопрос все еще обсуждается правительством Великобритании.

Тем временем, стоимость одного галлона бензина в США достигла 4,17 доллара, что является историческим рекордом