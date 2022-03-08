ЕС полностью откажется от топлива из РФ до 2030 года

Уже до конца 2022 года Евросоюз сократит зависимость от поставок российского газа на 67%, диверсифицировав газовые поставки.

Евросоюз до конца 2022 года на 67% сократит зависимость от российского газа. Соответствующий план REPower EU озвучили в Еврокомиссии во вторник, 8 марта.

Решение принято в связи с войной России против Украины и тем, что РФ взвинтила цены на энергоносители. План предполагает сокращение зависимости от поставок российского газа на 67% до конца 2022 года, а именно направлен на диверсификацию газовых поставок, ускорение перехода на возобновляемые виды газа и замену газа в системах обогрева и генерации энергии.

Кроме того, Еврокомиссия обяжет страны до 1 октября каждого года заполнять свои подземные хранилища газа как минимум на 90%. Предложение будет включать контроль за уровнем заполнения и соглашения о взаимной поддержке стран Евросоюза.

Напомним, что ранее Shell объявила о завершении всех проектов в России. Компания в тесном сотрудничестве с правительствами меняет цепочку поставок нефти, чтобы исключить российские объемы.