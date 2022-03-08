В США призвали Байдена частично закрыть небо над Украиной

Лидеры НАТО должны донести до российских чиновников, что они не будут поддерживать нападения на гражданские районы, говорится в открытом письме.

К американскому президенту Джо Байдену с просьбой обеспечить ограниченную бесполетную зону над Украиной обратилось 27 представителей внешнеполитической элиты страны пишет издание Politico 8 марта.

Это необходимо, чтобы защитить гуманитарные коридоры, говорится в открытом письме.

"Лидеры НАТО должны донести до российских чиновников, что они не стремятся к прямому столкновению с российскими силами, но они также должны четко дать понять, что они не будут поддерживать российские нападения на гражданские районы", - сказано в заявлении.

Армия РФ намеренно атакует гражданские районы - Байден

Среди пописавших письмо есть бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Филип Бридлав, бывший посол США в НАТО и спецпредставитель по переговорам с Украиной Курт Волкер, бывший замгенсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, множество научных сотрудников видных институтов и других деятелей. Со списком подписантов можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что члены Конгресса США оказывают давление на администрацию Байдена, чтобы тот способствовал немедленной передаче истребителей в Украину из стран НАТО и Восточной Европы.