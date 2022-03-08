Китай рассматривает покупку доли в Газпроме - СМИ

Китай пообещал продолжать нормальные торговые отношения с Россией, несмотря на массовый выход из страны европейских и американских компаний.

Китай консультируется со своими госкомпаниями по поводу приобретения или увеличения долей в российских энергетических и сырьевых компаниях, в частности – Газпроме, сообщает Bloomberg.

Китай рассматривает энергетические и сырьевые компании, такие как газовый гигант Газпром и производитель алюминия United Co. Rusal International, сообщают собеседники агентства.

Пекин ведет переговоры со своими государственными компаниями, среди которых China National Petroleum, China Petrochemical, Aluminum China и China Minmetals по поводу возможностей для инвестиций в российские компании или активы.

Обсуждения находятся на ранней стадии и не обязательно приведут к соглашению, подчеркивают собеседники агентства. По данным некоторых источников, начались переговоры между китайскими и российскими энергетическими компаниями.

Китай пообещал продолжать нормальные торговые отношения с Россией, несмотря на массовый выход европейских и американских компаний. Среди текущих инвестиций Китая в энергетику в России, CNPC имеет 20% акций проекта Ямал СПГ и 10% в Arctic СПГ 2, а также Cnooc Ltd. владеет 10% Arctic СПГ 2.

Напомним, что Китай намерен предоставить Украине гуманитарную помощь.