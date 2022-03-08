США запрещают импорт нефти и газа из России

Вашингтон понимает, что союзники в Европе не смогут присоединиться к этому запрету, отметил Байден.

Президент США Джо Байден объявил о запрете поставок нефти, газа и угля из России в связи с войной, развязанной против Украины. Об этом он заявил в своем послании американцам 8 марта.

"Мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина", - сказал Байден.

Он предупредил, что цены на бензин будут расти после запрета российских нефти и газа, однако США не могут быть толерантными к российской агрессии.

"Мы должны быть энергетически независимы", - подчеркнул Байден.

США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России, отметил Байден.

Вашингтон также ограничивает доступ России к высоким технологиям, что помешает военному сектору России на много лет вперед, сообщил американский президент.

Президенту России Владимиру Путину не удастся победить Украину, отметил Байден.

"Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну", - заявил президент США.

Также он призвал Конгресс принять пакет на 12 милиардов долларов на поддержку Украины.

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