Пентагон оценил потери РФ в войне против Украины

Украинская сторона говорит о потерях в 12 тысяч человек. Вероятно, в это число входят не только убитые, но и раненые.

Россия потеряла от двух до четырех тысяч человек на войне против Украины с 24 февраля, заявил глава разведывательного управления министерства обороны США Скотт Берриер, сообщает BBC News 8 марта

"У них [России] был плохой план", - заявил он на слушаниях в Конгрессе США. Берриер отметил, что такие цифры основаны на анализе данных разведки и сообщений из открытых источников.

Ранее сегодня директор ЦРУ Уильям Бернс также говорил, что российские войска потеряли от двух до четырех тысяч человек убитыми в ходе войны в Украине. Бернс при этом высказал предположение, что Украину впереди ожидают еще "несколько скверных недель".

Украина официально по состоянию на 8 марта заявила, что потери российской стороны составляют уже 12 тысяч человек. Как отмечало агентство УНИАН, в это число входят не только убитые, но и раненые.

Минобороны России говорило о своих потерях лишь однажды - 2 марта, тогда заявили о 498 погибших. Росгвардия России, чьи подразделения также находятся в Украине, о своих потерях не отчитывалась.