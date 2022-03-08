McDonald's закроет все свои рестораны в России

Ценности McDonald's не дают компании право игнорировать "ненужные человеческие страдания, происходящие в Украине".

McDonald's решил приостановить свою деятельность на территории России и закрыть все 850 ресторанов, сообщается на корпоративном сайте компании.

"После тщательных консультаций с нашим главой Риком Эрнандесом и остальным советом директоров McDonald's решил временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить любую деятельность на этом рынке", – говорится в заявлении гендиректора компании Криса Кемпчински.

По его словам, ценности McDonald's не дают компании право игнорировать "ненужные человеческие страдания, происходящие в Украине". В России в McDonald's работают около 62 000 человек. Компания пообещала, что продолжит платить им зарплату, невзирая на закрытие ресторанов. Когда они откроются снова, неизвестно. Так же компания продолжает платить зарплату украинским сотрудникам, которые остались без работы в результате российской агрессии.

Напомним, что президент США Джо Байден объявил о запрете поставок нефти, газа и угля из России в связи с войной, развязанной против Украины.