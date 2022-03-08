Хакеры вновь взломали сайты российских органов власти

На сайтах ведомств РФ отображается одинаковая картинка, на которой украинец голыми руками останавливает танк, а россияне убегают от одного омоновца.

Хакеры во вторник, 8 марта, взломали сайты ряда ведомств РФ и опубликовали на них картинки о войне России против Украины.

Взлому подверглись сайты Минкульта, Минэнерго, Росстата, Роскомнадзора, ФАС, ФСИН.

При этом ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из известных хакерских группировок.

Напомним, что ранее Anonymous заявили о взломе российских потоковых сервисов и ТВ. Anonymous в Twitter призвали россиян выступить против геноцида Российской Федерацией в Украине.