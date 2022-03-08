В разведке США считают слова Путина о ядерном оружии "странными"

Заявление Путина лучше понимать, как предупреждение, а не как непосредственную угрозу США, полагают в американской разведке.

В разведке США назвали заявление президента РФ Владимира Путина о ядерной программе "очень странным и необычным" - полагают, что оно задумано, как "устрашение". Об этом сообщает CNN во вторник, 8 марта.

Как заявила законодателям директор национальной разведки США Аврил Хейнс, заявление Путина о повышении уровня готовности своих ядерных сил, было "очень необычным", и его лучше понимать, как предупреждение, а не как непосредственную угрозу США.

"Мы, очевидно, очень серьезно относимся к тому, что он сигнализирует таким образом. Но мы думаем, что он эффективно сигнализирует, что пытается удержать НАТО от вмешательства в конфликт в Украине. Это была его главная цель", - сказала Хейнс в комитете Палаты представителей по разведке.

Заявление России о переводе российских стратегических сил в "статус особой боевой готовности" не относится к техническому термину, "как его понимают в их системе", считает Хейнс.

Она отметила, что разведывательное сообщество внимательно отслеживало любые стратегические действия России, но данном этапе не видит ничего, что указывало бы на то, что Путин делает что-то отличного от того, что они видели ранее.

Напомним, что 27 февраля президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. В США назвали этот шаг "неприемлемой эскалацией".