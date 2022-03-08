ВОЗ заявила о гуманитарной катастрофе в Украине

В организации также рассказали о трех своих приоритетах в связи со сложившейся ситуацией.

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что российское вторжение в Украину привело к масштабной гуманитарной катастрофе. Об этом он сказал в интервью BBC News.

Клюге отметил, что в настоящее время у ВОЗ есть три приоритета:

доставка в пострадавшие районы Украины жизненно важных медицинских препаратов, таких как лекарства от диабета и сердечных заболеваний, запасы которых на исходе

укрепление системы здравоохранения в соседних с Украиной странах, где число беженцев продолжает расти

открытие операционного центра ВОЗ в Украине

Выступая ранее на пресс-брифинге, Клюге сказал, что за 13 дней вторжения украинская система здравоохранения оказалась под серьезным давлением, а Европа столкнулась с самым быстрорастущим кризисом с беженцами за последние 75 лет.

Ранее сегодня сообщалось, что к американскому президенту Джо Байдену с просьбой обеспечить ограниченную бесполетную зону над Украиной обратилось 27 представителей внешнеполитической элиты страны. Это необходимо, чтобы защитить гуманитарные коридоры.