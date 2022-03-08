Почта
 

ВОЗ заявила о гуманитарной катастрофе в Украине

В организации также рассказали о трех своих приоритетах в связи со сложившейся ситуацией.
ВОЗ заявила о гуманитарной катастрофе в Украине

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что российское вторжение в Украину привело к масштабной гуманитарной катастрофе. Об этом он сказал в интервью BBC News.

Клюге отметил, что в настоящее время у ВОЗ есть три приоритета:

  • доставка в пострадавшие районы Украины жизненно важных медицинских препаратов, таких как лекарства от диабета и сердечных заболеваний, запасы которых на исходе
  • укрепление системы здравоохранения в соседних с Украиной странах, где число беженцев продолжает расти
  • открытие операционного центра ВОЗ в Украине

Выступая ранее на пресс-брифинге, Клюге сказал, что за 13 дней вторжения украинская система здравоохранения оказалась под серьезным давлением, а Европа столкнулась с самым быстрорастущим кризисом с беженцами за последние 75 лет.

Ранее сегодня сообщалось, что к американскому президенту Джо Байдену с просьбой обеспечить ограниченную бесполетную зону над Украиной обратилось 27 представителей внешнеполитической элиты страны. Это необходимо, чтобы защитить гуманитарные коридоры.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK