Крупнейший производитель косметики L'Oreal закрывает магазины в РФ
L’Oreal производит косметику и парфюмерию под брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy.
Косметический гигант L'Oreal временно закрывает свои магазины и онлайн-магазины РФ из-за вторжения России в Украину, пишет Reuters.
Кроме того, компания приостановит инвестиции в производство и рекламу в России.
L’Oreal производит косметику и парфюмерию под брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy.
L'Oréal Group – крупнейший в мире производитель косметики, принадлежит швейцарской компании Nestle.
Напомним, что McDonald's решил приостановить свою деятельность на территории России и закрыть все 850 ресторанов.
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