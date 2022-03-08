Крупнейший производитель косметики L'Oreal закрывает магазины в РФ

L’Oreal производит косметику и парфюмерию под брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy.

Косметический гигант L'Oreal временно закрывает свои магазины и онлайн-магазины РФ из-за вторжения России в Украину, пишет Reuters.

Кроме того, компания приостановит инвестиции в производство и рекламу в России.

L’Oreal производит косметику и парфюмерию под брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy.

L'Oréal Group – крупнейший в мире производитель косметики, принадлежит швейцарской компании Nestle.

Напомним, что McDonald's решил приостановить свою деятельность на территории России и закрыть все 850 ресторанов.