Польша готова отдать свои МиГ-29 в пользу Украины

Свои самолеты Варшава согласилась разместить на авиабазе США. В обмен она получит американские истребители.

Правительство Польши согласилось переправить свои истребители МиГ-29 на авиабазау США в Германии в обмен на предоставление Варшаве аналогичных американских бортов. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, обнародованном во вторник, 8 марта.

"Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно развернуть все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки", - сообщили в ведомстве.

При этом Варшава просит Вашингтон предоставить бывшие в употреблении самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями. Условия сделки готовы рассмотреть немедленно.

"Польское правительство также просит других союзников по НАТО - владельцев самолетов МиГ-29 - действовать в том же духе", - призвали в МИД.

Напомним, 6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США обсуждают с Польшей возможность передачи Украине польских боевых самолётов и поставки в Польшу американских истребителей взамен.

В этот же день премьер-министр Польши сказал, что Варшава не планирует предоставлять Киеву истребители.