Польша готова отдать свои МиГ-29 в пользу Украины
Правительство Польши согласилось переправить свои истребители МиГ-29 на авиабазау США в Германии в обмен на предоставление Варшаве аналогичных американских бортов. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, обнародованном во вторник, 8 марта.
"Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно развернуть все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки", - сообщили в ведомстве.
При этом Варшава просит Вашингтон предоставить бывшие в употреблении самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями. Условия сделки готовы рассмотреть немедленно.
"Польское правительство также просит других союзников по НАТО - владельцев самолетов МиГ-29 - действовать в том же духе", - призвали в МИД.
Напомним, 6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США обсуждают с Польшей возможность передачи Украине польских боевых самолётов и поставки в Польшу американских истребителей взамен.
В этот же день премьер-министр Польши сказал, что Варшава не планирует предоставлять Киеву истребители.