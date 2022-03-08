В Киев прибыли 40 тысяч добровольцев - журналист

Только канадских военных приехало более 500 человек. Их организовали в отдельное подразделение, говорит Дэвид Бланделл.

В связи со вторжением России в Украину защищать украинскую столицу приехали порядка 40 тысяч добровольцев. Такие данные во вторник, 8 марта, приводит канадский журналист Дэвид Бланделл со ссылкой на информированный источник.

По словам представителя СМИ, только из Канады на защиту Киева отправились около 500 действующих и бывших военных.

"Около 40 тысяч иностранных бойцов добрались до Киева. Так много канадцев, что они дали им собственное подразделение (500 и больше)", - написал Бланделл.

При этом в комментарии к твиту журналист показал скриншот переписки со своим источником.

"Источник - бывший военный Канак, которого я знаю и доверяю тому, кто там есть", - уточнил он.

Напомним, в Украине запустили сайт fightforua.org для иностранных военных, желающих помочь ВСУ в войне против России.