Starbucks приостанавливает работу в России
На данный момент на территории России открыто более 100 кофеен сети.
Starbucks приостанавливает работу в России, заявил глава компании Кевин Джонсон, сообщает CNBC.
Будут закрыты все кофейни сети и остановлен экспорт и продажа в России товаров под брендом Starbucks.
Компания обещает оказать поддержку 2000 своих российских сотрудников.
Напомним, McDonald's тоже решил приостановить свою деятельность на территории России и закрыть все 850 ресторанов. В России в McDonald's работают около 62 000 человек.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: