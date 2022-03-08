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Starbucks приостанавливает работу в России

На данный момент на территории России открыто более 100 кофеен сети.
Starbucks приостанавливает работу в России

 

Starbucks приостанавливает работу в России, заявил глава компании Кевин Джонсон, сообщает CNBC.

Будут закрыты все кофейни сети и остановлен экспорт и продажа в России товаров под брендом Starbucks.

Компания обещает оказать поддержку 2000 своих российских сотрудников.

Напомним, McDonald's тоже решил приостановить свою деятельность на территории России и закрыть все 850 ресторанов. В России в McDonald's работают около 62 000 человек.

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