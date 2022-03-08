Россия отстранена от Чемпионата мира по футболу-2022

Главный тренер сборной России пожалел своих футболистов и выразил надежду, что санкции удастся "побыстрее отменить".

Команда сборной России по футболу исключена из числа участников плей-офф чемпионата мира в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола ФИФА.

"Решения приняты после консультаций с УЕФА и участвующими ассоциациями-членами ФИФА", – говорится в пресс-релизе организации.

Решение об исключении российской команды продиктовано предыдущим решением ФИФА и УЕФА, согласно которому все команды из РФ отстранены от соревнований из-за войны России в Украине.

Теперь команда Польши, которая должна была играть с россиянами за право выступить на ЧМ-2022, встретится с победителем пары Швеция-Чехия.

"Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА – значит ничего не сказать... Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернется на международную арену", - заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее Россию лишили чемпионата мира по волейболу. Турнир должен был состояться с 26 августа по 11 сентября 2022 года.