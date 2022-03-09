PepsiCo прекращает продажу напитков в России

Американская компания приостанавливает инвестиции и рекламную деятельность в РФ, но продолжит продавать молоко и детское питание.

Американский производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания PepsiCo сообщил о решении приостановить продажу в России напитков. Также приостанавливается рекламная деятельность в стране-агрессоре. Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы объявляем о приостановке продажи в России Pepsi-Cola и наших глобальных брендов напитков, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим инвестиции и рекламную деятельность в РФ", - отмечается на сайте.

При этом отмечается, что PepsiCo "имеет обязанность" продолжить продавать в России молоко и детское питание.

До этого стало известно, что Starbucks приостанавливает работу в России.

Напомним, McDonald's тоже решил приостановить свою деятельность на территории России и закрыть все 850 ресторанов. В России в McDonald's работают около 62 тысяч человек.