Universal Music приостановила свою работу в России

В известной звукозаписывающей компании призывают РФ как можно скорее прекратить насилие в Украине.

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music полностью приостановила свою деятельность в России. Об этом сообщил журнал Variety.

"Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем там наши офисы", - приводит он заявление компании.

В Universal Music добавили, что призывают к скорейшему прекращению насилия в Украине.

Источник журнала сообщил, что сотрудники компании будут продолжать получать зарплату в течение неопределенного времени, "хотя артисты, по-видимому, увидят, что большая часть, если не вся их деятельность по записи будет приостановлена".

Напомним, PepsiCo прекращает продажу напитков в России.

Также приостановить свою деятельность на территории России решил McDonald's. Компания закрывает все 850 ресторанов. В России в McDonald's работают около 62 тысяч человек.