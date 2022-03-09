СП-2 после вторжения в Украину "мертв" - Нуланд

Российский газопровод ныне – это кусок металла на дне моря, который вряд ли когда-нибудь возродится, считает Нуланд.

Российский газопровод Северный поток-2, который был остановлен из-за вторжения России в Украину, "мертв". Об этом американским законодателям заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам США Виктория Нуланд, пишет NDTV.

"Я думаю, что Северный поток-2 сейчас мертв", - сказала она.

Газопровод она также назвала куском металла.

"Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что его когда-нибудь оживят", - подчеркнула Нуланд.