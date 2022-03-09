Итоги 08.03: отказ от нефти РФ и "план Маршалла"

США и Британия отказываются от импорта российской нефти; Запад разработает "план Маршалла" по восстановлению Украины; в войне с Украиной погибло уже 12 тыс. военных РФ.

Под Харьковом ликвидирован генерал-майор армии РФ

В ходе боевых действий недалеко от Харькова в понедельник, 7 марта, был убит генерал-майор вражеской армии Виталий Герасимов. Он принимал участие во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма". Кроме него, в бою от рук украинских защитников погибли или получили ранения ряд старших офицеров российской армии.

Совет ВБ одобрил выделение Украине $723 млн

Совет исполнительных директоров Всемирного банка в понедельник, 7 марта, утвердил дополнительный пакет бюджетной поддержки для Украины на сумму 723 млн долларов. Быстрая выплата Киеву поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу, включая заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и соцпрограммы для уязвимых слоев населения.

Япония ввела новые санкции против РФ и Беларуси

Правительство Японии ввело персональные санкции в отношении еще 20 россиян, которые причастны к организации военного вторжения России в Украину. В "черный" список вошли, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров. А также российские олигархи, включая братьев Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова. Санкции введены и в отношении двух организаций - Агентства интернет-исследований и ЧВК Вагнер.

В Кабмине оценили ущерб инфраструктуре от войны

Транспортная инфраструктура Украины менее чем за две недели понесла ущерб на 10 млрд долларов из-за войны с Россией. Такую оценку озвучил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он отметил, что в восстановлении инфраструктуры Украина будет полагаться на помощь мира.

Россия потеряла в Украине более 12 тысяч военных

За неполные две недели войны с Украиной Россия потеряла более 12 000 военных. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник, 8 марта, данные Генштаба ВСУ. Кроме того, Россия потеряла много военной техники.

Число беженцев из Украины достигло 2 млн - ООН

Менее чем за две недели войны с Россией Украину покинуло около 5% населения и отток продолжается. "Сегодня отток беженцев из Украины достигает двух миллионов человек", - сообщил глава агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН Филиппо Гранди.

Вторжение РФ унесло жизни 41 ребенка - омбудсмен

С начала военных действий РФ на территории Украины погиб 41 ребенок, 76 детей получили ранения, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

США и Британия запрещают импорт нефти из России

Президент США Джо Байден объявил о запрете поставок нефти, газа и угля из России в связи с войной, развязанной против Украины. Об этом он заявил в своем послании американцам 8 марта.

"Мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина", - сказал глава Белого дома.

Джонсон пообещал Украине аналог плана Маршалла

Страны Запада разработают аналог плана Маршалла по восстановлению Украины после завершения войны с Россией. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон. "Также была договоренность о необходимости показать народу Украины сейчас, что бы ни случилось, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет защищена и восстановлена, мы все отстроим, и у нас будет План Маршалла для восстановления Украины", - заявил Джонсон.

