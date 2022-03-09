США направили в Польшу две батареи ЗРК Patriot

Эта мера никоим образом не будет поддерживать какие-либо наступательные операции, пояснили в Европейском командовании Вооруженных сил США.

Американские военные направляют две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Польшу для противодействия любой потенциальной угрозе союзникам США и НАТО. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адама Миллера в среду, 9 марта.

"По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников генерал Уолтерс, командующий Европейским командованием США, приказал армии США в Европе и Африке переместить две батареи Patriot в Польшу", – сказал Миллер.

По его словам, это разумная мера защиты сил, которая лежит в основе приверженности США Пятой статье устава НАТО и "никоим образом не будет поддерживать какие-либо наступательные операции".

Уточняется, что каждый шаг, который будет предпринят, "направлен на сдерживание агрессии и успокоение наших союзников".

Накануне стало известно, что Польша готова отдать свои МиГ-29 в пользу Украины. Свои самолеты Варшава согласилась разместить на авиабазе США в Германии. Но при этом в обмен она получит американские истребители.