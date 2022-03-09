Страны Балтии ускорят отключение от российской электросети

Латвия, Литва и Эстония планируют отключиться от постсоветской системе БРЭЛЛ раньше 2025 года.

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Страны Балтии заключили соглашение об отключении от российской сети электроснабжения и синхронизации с европейской ранее 2025 года. Об этом заявила парламентский секретарь Минэкономики Латвии Илзе Индриксоне на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям, сообщает Delfi. Как известно, отключение стран Балтии от сети электроснабжения БРЭЛЛ, соединяющей Латвию, Литву и Эстонию с Белоруссией и Россией, было запланировано на 2025 год. Индриксоне отметила, что Эстония и Литва согласились ускорить проект синхронизации. "Министр (экономики Янис Витенбергс) обратился за поддержкой к Европе, чтобы эти решения можно было реализовать быстрее", – подчеркнула парламентский секретарь Минэкономики. Она добавила, что на преждевременное отключение потребуется дополнительное финансирование, однако это обеспечит гораздо более высокую безопасность электроснабжения. Присоединение к европейским сетям позволит энергосистемам стран Балтии работать в синхронном режиме с Польшей, Германией и другими странами Европы. Ранее сообщалось, что процесс синхронизации украинской энергетической системы с европейской ENTSO-E находится на завершающей стадии.