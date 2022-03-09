Эрдоган рассказал, чего ждет от встречи Кулебы и Лаврова

Украинский и российский министры встретятся уже завтра, 10 марта.

Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину / EPA / UPG

Президент Украины Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, чего ждет от встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Она может привести к продолжающемуся урегулированию, заявил глава государства, передает Hurriyet.

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Так, отметим, что Лавров и Кулеба встретятся в четверг, 10 марта, в турецкой Анталии.

По словам Эрдогана, Турция является одной из немногих стран, способных говорит как с Украиной, так и с РФ. Потому ее позиция ценится во всем мире.

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"Мы продолжим наше дипломатическое общение с 11 по 13 марта на форуме в Анталии. Мы желаем, чтобы встреча, на которой завтра впервые встретятся министры иностранных дел Украины и России, приведет к продолжающемуся урегулированию", — подчеркнул турецкий президент.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба жестко раскритиковал Германию.

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