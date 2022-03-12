Глава Instagram прокомментировал отключение РФ от соцсети

Адам Моссери назвал "неправильным" решение закрыть доступ к платформе для 80 миллионов человек.

Глава американской социальной сети Instagram Адам Моссери подтвердил, что она будет заблокирована на территории России в понедельник, 14 марта. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

При этом Моссери назвал "неправильным" решение закрыть доступ к платформе для 80 миллионов человек.

"В понедельник Instagram будет заблокирован в России. Это решение отрезает 80 миллионов человек в России друг от друга и от остального мира, поскольку около 80% людей в России подписаны на аккаунты в Instagram за пределами своей страны. Это неправильно", - подчеркнул он.

Как сообщалось, накануне Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор приняла решение ограничить доступ к Instagram на территории РФ.

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