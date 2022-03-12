Дети Пескова и депутаты Госдумы. Новые санкции США

Спикер Кремля и ряд российских парламентариев являются соучастниками военного вторжения РФ в Украину.

Минфин США ввел санкции против россиян, которые способствовали вторжению России в Украину. Соответсвующий перечень в пятницу, 11 марта, обнародовала пресс-служба ведомства.

Так, в "черный" список в этот раз внесены члены семьи пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Санкции в отношении (олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны - ред.) Навки, Николая и Лизы вводятся сегодня в связи с тем, что они являются соответственно супругой и совершеннолетними детьми Пескова", - говорится в сообщении. Сам спикер находится под рестрикциями с 3 марта.

Кроме родных Пескова, в список включены российский бизнесмен, миллиардер Виктор Вексельберг и десять членов правления банка ВТБ.

Также под ограничения Вашингтона попали двенадцать депутатов Госдумы: Вячеслав Володин, Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Иван Мельников, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев, Геннадий Зюганов.

Как уточнили в Минфине, упомянутые парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания "ДНР" и "ЛНР" и тем самым создали фиктивный предлог, чтобы Россия вторглась в Украину.

Отметим, включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Как сообщалось, накануне президент США Джо Байден объявил новые антироссийские санкции, которые включают отмену торговых привилегий со стороны США и стран Большой семерки, а также новое эмбарго на российские бриллианты, морепродукты и водку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet