В Италии арестовали суперяхту российского олигарха стоимостю в 530 млн евро

Яхта стоимостью в 530 млн евро считается одной из самых больших в мире и принадлежит российскому бизнесмену Андрея Мельниченко.

В Италии правоохранители стражи порядка наложили арест на огромную яхту SY A российского олигарха Андрея Мельниченко. Об этом в субботу, 12 марта, сообщает CNN со ссылкой на заявление финансовой гвардии Италии.

Отмечается, что суперяхта SY A находилась на хранении в Триесте на северо-востоке Италии. Ее стоимость составляет около 530 млн евро.

По данным компании Nobiskrug, которая построила судно, это одна из самых больших яхт в мире.

Мельниченко попал под действие санкций ЕС, введенных 9 марта. Как отмечалось в решении Еврокомиссии, вместе с 35 другими бизнесменами он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным после российского вторжения в Украину, чтобы обсудить экономическое влияние санкций.

В Еврокомиссии считают, что то, что его пригласили на эту встречу, свидетельствует, что он принадлежит к ближайшему кругу Владимира Путина и поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ранее в средиземноморском порту Ла-Сьота французские власти конфисковали яхту, которая принадлежит главе Роснефти Игорю Сечину.

Позже яхты российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко попали под арест в Италии.

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