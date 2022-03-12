eBay остановил все транзакции с российскими адресами

Россияне больше не смогут не только покупать на eBay, но и продавать. Причиной стало прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки.

Интернет-площадка eBay приостановливает все транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки. Об этом говорится в сообщении, направленном компанией продавцам из России, сообщает в субботу, 12 марта, Интерфакс.

"Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий", - отмечается также в тексте сообщения.

По информации eBay, теперь в учетной записи продавцов из России будет установлен статус "В отпуске". Все их активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска, и покупатели не смогут приобретать товары. Активные тематические объявления или объявления в формате аукциона будут завершены, а ставки на них отменены.

Перед этим eBay приостановил доставку заказов в Россию и Украину из-за логистических проблем.

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