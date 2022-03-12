В РФ войну поддерживают только два человека - ГУР

Внутри военно-политического руководства России начались серьезные проблемы, сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

Только президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прямо выступают за продолжение полномасштабной войны с Украиной. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире одного из украинских каналов.

"Начались большие проблемы внутри военно-политического руководства России. На самом деле сейчас лишь два человека, которые совершенно прямо выступают за продолжение войны. Все остальные пытаются это остановить", - сказал Буданов.

По его данным, войну поддерживают только Путин и Шойгу.

"Два человека абсолютно откровенно выступают за продолжение войны - это Путин и Шойгу", - сказал Буданов, добавив, что даже генералитет РФ выступает в основном против.

Ранее Буданов заявлял, что Украина знает обо всех планах России по захвату ее территории.

Напомним, ранее в ГУР сообщили, что Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На объекте, который сейчас контролируют российские военные, планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за нее враг хочет переложить на Украину.

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