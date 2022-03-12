СМИ сообщают, что Израиль советовал Зеленскому сдаться. В ОП это отрицают

В Офисе президента заявили, что такое предложение невозможно по военно-политическим причинам. Более того, Израиль советовал Москве адекватнее оценивать события.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет якобы советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому капитулировать. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Однако, в Офисе президента эту информацию отрицают.

"Высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во вторник сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему следует принять предложение президента России Владимира Путина о прекращении войны", - говорится в сообщении.

Однако, официально эту информацию отрицают и в Израиле, и в Украине.

"Представитель канцелярии премьер-министра Израиля опровергает это утверждение", - сообщает Axios.

А в субботу, 12 марта, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Израиль не предлагал Украине соглашаться на какие-либо условия России.

"Премьер-министр Нафтали Беннет, как и остальные страны – условные посредники, совершенно точно не предлагает Украине согласиться на какие-то требования РФ. Это невозможно по военно-политическим причинам", - написал Подоляк в Twitter.

Он также добавил, что Израиль напротив - предлагает России более адекватно оценивать события.

Напомним, неделей ранее Нафтали Беннет дважды разговаривал с Путиным и Зеленским с тех пор, как Россия напала на соседнюю страну.

Перед этим Зеленский призвал Путина сесть с ним за стол переговоров, чтобы объяснить, чего он хочет от Украины и прекратить войну.

В свою очередь Песков заявил, что Путин не намерен вести переговоры с Зеленским.

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