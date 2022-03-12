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РФ угрожает уничтожать конвои оружия для Украины

В МИД России заявили, что конвои с западным оружием для Украины являются "законными целями" для российских военных. Он также анонсировал санкции РФ против США.
РФ угрожает уничтожать конвои оружия для Украины

Замминистра иностранных дел РФ Рябков заявил, что конвои из западных стран с вооружением для Украины станут целями для российских военных. Об этом он сказал в субботу, 12 марта, в эфире одного из российских телеканалов.

"Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", - заявил Рябков, добавив, что эти предупреждения не воспринимаются в США как серьезные сигналы.

При этом он назвал заявления Байдена об опасности Третьей мировой войны "попыткой сыграть на нервах".

Кроме того, Рябков сообщил, что российские санкционные списки против США и стран Запада уже готовы.

"Списки готовы. Мы этим занимаемся, это по большому счету часть повседневной работы", - сказал он, добавив, что скоро они будут обнародованы.

Также Рябков отметил, что Россия передала посольству США ноту о возбуждении уголовного дела в отношении компании Meta.

Кроме того, он рассказал, что Россия пока не вышла из Совета Европы, вопреки заявленным намерениям. 

Напомним, двумя днями ранее в МИД РФ сообщили, что Россия не будет участвовать в деятельности Совета Европы из-за "подрывных действий" стран Запада.

Также вчера в Госдуме РФ заявили, что в ближайшее время в России готовятся заблокировать все сервисы компании Meta.

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